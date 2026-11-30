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उन्होंने कहा कि 1952 में हुए पहले परिसीमन के समय देश की आबादी लगभग 36 करोड़ थी और एक सांसद औसतन 7 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। वर्तमान समय में आबादी बढ़कर लगभग 142 करोड़ हो चुकी है, लेकिन लोकसभा की सीटें 543 ही हैं, जिससे एक सांसद पर लगभग 26 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व का बोझ है। उन्होंने कहा कि देश में पहले भी चार बार परिसीमन हो चुका है। प्रस्तावित परिसीमन के बाद सीटों की संख्या 800 से अधिक होने की संभावना है, जिससे प्रति सांसद औसत आबादी घटकर करीब 17 लाख रह जाएगी और जनप्रतिनिधियों के लिए जनता की समस्याओं तक पहुंचना आसान होगा।इस दौरान विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इन विषयों की जांच चल रही है और सत्य सामने आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी की बात करने वाली कांग्रेस को अपने इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। विज ने दावा किया कि 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के दौरान 15 प्रांतीय समितियों के समर्थन के बावजूद सरदार वल्लभभाई पटेल की जगह महात्मा गांधी के समर्थन से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष और बाद में प्रधानमंत्री बने। संवाद