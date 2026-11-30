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सीआईए-2 की टीम ने तकनीकी पड़ताल के आधार पर उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की थी। एक नवंबर को अंबाला छावनी थाने में मंत्री अनिल विज के निजी सहायक अभिकांत वत्स की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप था कि कोई व्यक्ति अलग-अलग नंबरों से खुद को मंत्री अनिल विज बताकर संपर्क कर रहा है और ट्रैवल एजेंसी संचालक से हवाई टिकट बुक कराने व अज्ञात कॉलेज के खाते में रकम डलवाने का प्रयास कर रहा है।पूछताछ में सामने आया कि देहरादून निवासी भलिंदर पाल पढ़ा-लिखा है और आत्मविश्वास भरे अंदाज से लोगों को जाल में फंसाता था। वह हर वारदात के लिए नया मोबाइल व सिम लेता और ठगी के बाद सिम बंद कर देता था। पहले भी सांसद, पीए और दिल्ली में महिला सांसद का पति बनकर ठगी कर चुका आरोपी 14 सितंबर से तिहाड़ में बंद था। उस पर हरियाणा, पंजाब और यूपी समेत विभिन्न राज्यों में 28 केस दर्ज हैं। संवाद