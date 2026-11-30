विज्ञापन



पार्षद धीमान ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सहयोग से वार्ड में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए विकासपुरी कॉलोनी में जल्द बूस्टर पंप लगाया जाएगा, जिसकी मशीनरी पहुंच चुकी है। इसके अलावा तीन बड़े नालों के निर्माण का टेंडर भी हो चुका है। इस मौके पर राकेश यादव, मांगे राम, मान सिंह, प्रमोद, मनोज भगत व सुशील कुमार मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

अंबाला। वार्ड नंबर-12 के पार्षद एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश धीमान ने सुंदरपुरी कॉलोनी की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए तीन गलियों के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया।