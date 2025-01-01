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अंबाला। गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों की शहादत की याद में फतेहगढ़ साहिब में होने वाले वार्षिक तीन दिवसीय शहीदी जोड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने तैयारी कर ली है। 25 से 27 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सरहिंद रेलवे स्टेशन पर 20 महत्वपूर्ण ट्रेनों के अस्थायी ठहराव और एक रद्द ट्रेन को बहाल करने का प्रस्ताव भेजा गया है।उत्तर रेलवे के सरहिंद स्थित वाणिज्यिक निरीक्षक (सीएमआई) राकेश मल्होत्रा ने अंबाला मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) को इस संबंध में आधिकारिक पत्र लिखा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि हर वर्ष शहीदी जोड़ मेले के दौरान देश-विदेश से काफी संख्या में संगत फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होने पहुंचती है। भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने, यात्रियों के सुगम आवागमन और किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना से बचने के लिए सरहिंद स्टेशन से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों को कम से कम 5 मिनट का ठहराव दिया जाना बेहद जरूरी है।24 से 28 दिसंबर तक रहेगा अस्थायी ठहरावप्रस्ताव के अनुसार, मेले से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक अप-डाउन दिशा की 10-10 ट्रेनों को सरहिंद स्टेशन पर 5-5 मिनट के लिए रोकने की मांग की गई है। इसमें अप दिशा की ट्रेनों में 12237, 12379, 12357, 12507, 12497, 12549, 14623, 15933, 12903 और 20807 शामिल हैं। डाउन दिशा की 12550, 12508, 12358, 12380, 12498, 12904, 12238, 14624, 15934 और 20808 के ठहराव की मांग की गई है।रद्द ट्रेन को भी चलाने की मांगएक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के अलावा लोकल यात्रियों और संगत की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में रद्द चल रही ट्रेन नंबर 64517 को भी अस्थायी रूप से बहाल करने का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव में इस ट्रेन को 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक संचालित करने की सिफारिश की गई है, ताकि मेले के दौरान आसपास के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 20 एक्सप्रेस ट्रेनों के सरहिंद रेलवे स्टेशन पर ठहराव का प्रस्ताव मुख्यालय भेज दिया है। अनुमति मिलते ही ट्रेनों के ठहराव को लेकर निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा लोकल स्तर पर चलने वाली ट्रेन का संचालन भी शुरु कर दिया जाएगा।- यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल।