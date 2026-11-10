Ambala News: पुलिस और सीआईए टीमें संदिग्ध ठिकानों पर दे रहीं दबिश

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अंबाला सिटी। पंजोखरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डिफेंस कॉलोनी (सेक्टर-ए) में 6-7 नवंबर की रात हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों का सुराग लगाने के लिए एसपी अंबाला अजीत सिंह शेखावत के निर्देश पर पंजोखरा थाना पुलिस के साथ-साथ सीआईए की विभिन्न टीमों को भी जांच में लगाया गया है। पुलिस टीमें संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।6 और 7 नवंबर की मध्य रात्रि करीब 3 बजे दो अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने डिफेंस कॉलोनी स्थित एक मकान को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। गोलियां खिड़की के शीशे तोड़ते हुए सीधे कमरे की दीवार में जा घुसीं। गनीमत यह रही कि उस समय कमरे में सो रही बुजुर्ग महिला राजिंदर कौर, उनकी बहू मिलनप्रीत और चार वर्षीय पोता बाल-बाल बच गए।सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात, 9 खोल बरामदवारदात के बाद पुलिस और सीआईए की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। फॉरेंसिक व पुलिस टीम को घटनास्थल से गोलियों के 9 खोल बरामद हुए। कुछ गोलियां मकान की बाहरी दीवार पर लगी थीं, जबकि एक गोली का निशान कमरे की अंदरूनी दीवार पर मिला था। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें काले रंग की स्पलेंडर बाइक पर आए दो नकाबपोश युवक पिस्टल निकालकर अंधाधुंध फायरिंग करते और फिर भागते दिखाई दे रहे हैं।पुर्तगाल में छोटा बेटा, बड़े को 2 साल पहले किया था बेदखलपीड़िता राजिंद्र कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका छोटा बेटा गुरप्रीत वर्ष 2016 से पुर्तगाल में नौकरी कर रहा है। वहीं, बड़ा बेटा मंदीप उर्फ लवी (अविवाहित) एक आपराधिक मामले में दो साल जेल में रह चुका है, जिसे परिवार ने दो साल पहले ही जायदाद से बेदखल कर घर से निकाल दिया था। तब से उसका घर से कोई संपर्क नहीं है।आरोपियों की धरपकड़ के लिए तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली जा रही है। सीआईए और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।- जय सिंह, प्रभारी पंजोखरा थाना, अंबाला सिटी।