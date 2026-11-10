Ambala News: आतिशबाजी में 23 से अधिक झुलसे

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सबसे गंभीर मामला ठाकुरपुरा गांव का रहा, जहां आठ वर्षीय नक्श की आंख के पास पटाखा फटने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। ठाकुरपुरा निवासी नक्श परिवार के साथ दीपावली मना रहा था। इसी दौरान पटाखा उसकी आंख के समीप फट गया।बच्चे की चीख सुनकर परिजन उसे लहूलुहान हालत में कैंट नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे चंडीगढ़ भेज दिया। कैंट क्षेत्र में अमनदीप (36), अमिष (13), जगदीश (50), हरप्रीत सिंह, हर्ष, गौतम, विजय कुमार, मयंक, वरुण, शिवम कुमार सहित अन्य लोग भी झुलस गए। संवाद