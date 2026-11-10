Ambala News: गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में मनाया बंदी छोड़ दिवस

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रागी फरिंद्र पाल सिंह ने बताया कि छठे पातशाह श्री हरगोबिंद साहिब जी ने इसी दिन ग्वालियर के किले से 52 पहाड़ी राजाओं को मुक्त करवाया था। जब वे श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे, तो संगत ने खुशी में घी के दीये जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से हर वर्ष इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर अवनीत सिंह भाटिया, सुरजीत सिंह, गगनदीप उपवेजा, दमनदीप चंडोक, रमनदीप सिंह, दविंदर सिंह, हरबंस सिंह व उत्तम सिंह उपस्थित रहे। संवाद