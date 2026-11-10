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Ambala News: बस अड्डे के पास पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग

Tue, 10 Nov 2026 01:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:11 AM IST
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Car parked in the parking area near the bus stand catches fire
अंबाला सिटी में बस अड्डे के नजदीक पार्किंग में खड़ी जली हुई कार। संवाद
अंबाला सिटी। बस स्टैंड के समीप स्थित पार्किंग में सोमवार को एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि चालक समय रहते बाहर निकल आया और बड़ा हादसा बच गया।
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पंजाब के डेराबस्सी निवासी सिकंदर सहगल निजी काम से अंबाला की कपड़ा मार्केट आए थे। काम निपटाने के बाद जब वह पार्किंग में खड़ी कार स्टार्ट करने लगे तो अचानक उसमें आग लग गई। चालक ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
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उनके अनुसार, पेट्रोल टंकी में लीकेज के कारण आग लगी। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। संवाद
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