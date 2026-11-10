Ambala News: बस अड्डे के पास पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:11 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:11 AM IST
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अंबाला सिटी। बस स्टैंड के समीप स्थित पार्किंग में सोमवार को एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि चालक समय रहते बाहर निकल आया और बड़ा हादसा बच गया।
पंजाब के डेराबस्सी निवासी सिकंदर सहगल निजी काम से अंबाला की कपड़ा मार्केट आए थे। काम निपटाने के बाद जब वह पार्किंग में खड़ी कार स्टार्ट करने लगे तो अचानक उसमें आग लग गई। चालक ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
उनके अनुसार, पेट्रोल टंकी में लीकेज के कारण आग लगी। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। संवाद
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पंजाब के डेराबस्सी निवासी सिकंदर सहगल निजी काम से अंबाला की कपड़ा मार्केट आए थे। काम निपटाने के बाद जब वह पार्किंग में खड़ी कार स्टार्ट करने लगे तो अचानक उसमें आग लग गई। चालक ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
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उनके अनुसार, पेट्रोल टंकी में लीकेज के कारण आग लगी। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। संवाद
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