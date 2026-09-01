Ambala News: थ्योरी में पास, प्रैक्टिकल में फेल, 280 में 250 परीक्षार्थियों को दिए 10 से 15 अंक

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-वीसी ऑफिस के बाद शिक्षा मंत्री के पास पहुंचा मामला, चंडीगढ़ में मुलाकात के लिए निकले शिक्षकसंवाद न्यूज एजेंसीकुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ललित कला के प्रैक्टिकल का परिणाम आने के बाद परीक्षार्थियों में रोष गहरा गया हैं। प्रदेशभर से शिक्षक और विद्यार्थी सोमवार को अपनी शिकायत लेकर वीसी कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि करीब 280 परीक्षार्थियों में से 250 को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है। खास बात यह है कि इनमें कई परीक्षार्थियों के थ्योरी में 80 फीसदी से ज्यादा अंक हैं, जबकि 70 अंकों के प्रैक्टिकल में किसी को 10, किसी को 12 तो किसी को 15 अंक मिले हैं।शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुसार जुलाई में प्रैक्टिकल परीक्षा हुई थी और अगस्त में परिणाम आया। परिणाम देखने के बाद बड़ी संख्या में फेल होने पर उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने दोबारा प्रैक्टिकल कराने और अंकों की जांच की मांग रखी। उनका कहना है कि थ्योरी में अच्छे अंक लेने वाले इतने ज्यादा परीक्षार्थियों का प्रैक्टिकल में फेल होना समझ से बाहर है।शिक्षकों ने बताया कि वे फाइन आर्ट्स का अतिरिक्त विषय पदोन्नति के लिए कर रहे हैं। कई शिक्षक करीब 15 साल से पदोन्नति के लिए यह प्रैक्टिकल देते आ रहे हैं। उनका कहना है कि पदोन्नति मिलने के बाद ही उन्हें घर के नजदीक आने का मौका मिल सकता है। अभी कई शिक्षक अपने घर से करीब 250 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में प्रैक्टिकल में फेल होने से उनका पदोन्नति भी प्रभावित होगा। शिक्षकों ने बताया कि पहले फाइन आर्ट्स का प्रैक्टिकल हिसार में हुआ था, लेकिन इस बार उनकी मांग है कि प्रैक्टिकल दोबारा लिया जाए और इसका आयोजन ललित कला विभाग से बाहर किसी कॉलेज में कराया जाए।ओएसडी ने अध्यक्ष को कार्यालय में बुलायाशिक्षक और विद्यार्थी जब वीसी कार्यालय के बाहर अपनी मांग को लेकर डटे तो ओएसडी पवन रोहिल्ला ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने उनकी समस्या सुनी। इसके बाद ललित कला विभाग के अध्यक्ष को अपने कार्यालय में बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली। ओएसडी ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा।शिक्षा मंत्री से मिलने चंडीगढ़ गए शिक्षक और विद्यार्थीशिक्षक प्रवीन, जोगिंदर और नरेश ने बताया कि हम विश्वविद्यालय में अपनी बात रखने के बाद इस मामले को शिक्षा मंत्री के सामने रखने के लिए चंडीगढ़ रवाना हो गए है। उनका कहना है कि वे प्रैक्टिकल परिणाम की समस्या और दोबारा परीक्षा कराने की मांग शिक्षा मंत्री के सामने भी रखेंगे। शिक्षा मंत्री ने उनको समय दिया है इस मामले को लेकर।परीक्षा नियंत्रक को भेजा मामला, जांच के बाद रिचेकिंग संभव : ओएसडीओएसडी पवन रोहिल्ला ने बताया कि पूरा मामला परीक्षा नियंत्रक को भेज दिया गया है। वीसी ने भी मामले को देखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई खामी सामने आती है और यह पाया जाता है कि परीक्षार्थियों को जानबूझकर फेल किया गया है तो रिचेकिंग करवाई जा सकती है। फिलहाल प्रैक्टिकल को रि-शेड्यूल करने का प्रावधान नहीं बनता। जांच के बाद केयू प्रशासन रि-चेकिंग का फैसला ले सकता है।