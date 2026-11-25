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राष्ट्रीय राजमार्ग-152 पर कैमरे लगाने की साजिश में भी हसन गुज्जर की भूमिका सामने आई है। मामले में पुलिस तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि पाकिस्तानी मूल का हसन गुज्जर अभी फरार है। जांच में हसन गुज्जर की संलिप्तता सामने आने के बाद उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया है। विज्ञापन आरोपी मनप्रीत की जमानत याचिका खारिज इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने आरोपी मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नी (25) की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को सुनाए गए आदेश में अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इन्कार कर दिया। विज्ञापन विज्ञापन



राष्ट्रीय राजमार्ग-152 पर कैमरे लगाने की साजिश में भी हसन गुज्जर की भूमिका सामने आई है। मामले में पुलिस तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि पाकिस्तानी मूल का हसन गुज्जर अभी फरार है। जांच में हसन गुज्जर की संलिप्तता सामने आने के बाद उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया है।इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने आरोपी मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नी (25) की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को सुनाए गए आदेश में अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इन्कार कर दिया। सेना की आवाजाही और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अंबाला के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सिम आधारित सोलर कैमरे लगाए जाने के मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित आतंकी शहजाद भट्टी के इशारे पर उसके हैंडलर हसन गुज्जर ने ये कैमरे लगवाए थे।

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पंजाब के तरनतारन जिले के पट्टी क्षेत्र निवासी मनप्रीत के खिलाफ सदर थाना अंबाला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना) और धारा 61 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

ओवरब्रिज पर मिले थे सिम आधारित सोलर कैमरे 26 फरवरी 2026 को सेक्टर-9 थाना अंबाला में तैनात एएसआई रवीश कुमार एक अन्य मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर गांव देवीगढ़ के पास पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग-152 के एक ओवरब्रिज पर संदिग्ध कैमरे लगे दिखाई दिए।

टोल प्लाजा प्रबंधन, एनएचएआई और ट्रैफिक पुलिस से पूछताछ की गई तो किसी ने भी इन कैमरों को अपना नहीं बताया। जांच में एक कैमरे के साथ सोलर प्लेट और वीआई कंपनी का सिम कार्ड लगा मिला। देश की सुरक्षा को खतरा होने की आशंका के चलते पुलिस ने कैमरे कब्जे में लेकर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

सिम कार्ड की जांच से खुली साजिश की परतें पुलिस ने सिम कार्ड की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और केवाईसी दस्तावेजों की जांच की तो पंजाब के पट्टी निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नी, अनमोल और साहिल की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ कर उन स्थानों की निशानदेही भी कराई, जहां कैमरे लगाए गए थे।

मनप्रीत और अनमोल के खिलाफ 10 जुलाई को, जबकि साहिल के खिलाफ 25 सितंबर को अदालत में चालान पेश किया जा चुका है। जांच में हसन गुज्जर का नाम भी सामने आया है। मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला हसन फिलहाल दुबई में रह रहा है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

मनप्रीत के खिलाफ दिल्ली में भी दर्ज है मामला जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि मनप्रीत को झूठा फंसाया गया है। मामले में न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी है और न ही सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। आरोपी 2 जनवरी 2026 से हिरासत में है। वहीं, लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपों को गंभीर बताया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले में संवेदनशील जानकारियां साझा की गई हैं और आरोपी के खिलाफ दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल थाने में भी इसी तरह का मामला दर्ज है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपों की गंभीरता और दिल्ली में दर्ज मामले को आधार बनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।



कौन है हसन गुज्जर हसन गुज्जर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क का सक्रिय सदस्य और उसका हैंडलर बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, वह सीमा पार से ड्रोन के जरिये भारत में हथियार और विस्फोटक भेजने वाले मॉड्यूल से जुड़ा है। आरोप है कि वह अपने साथियों के माध्यम से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय युवाओं को पैसे और विदेश में बसाने का लालच देकर नेटवर्क में शामिल करता है। इस नेटवर्क पर देश के विभिन्न राज्यों में टारगेट किलिंग, आईईडी विस्फोट और पेट्रोल बम हमलों की साजिश रचने के आरोप हैं।







यहां भी लगाए मिले थे कैमरे जून 2026 में बठिंडा में राजमार्ग पर पुलिस और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक खंभे पर लगाया गया सोलर कैमरा बरामद किया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अप्रैल 2026 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के सैन्य क्षेत्रों के पास ऐसे 9 कैमरों का पता लगाया था।



