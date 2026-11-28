गांव माजरा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर उपजा विवाद अब खूनी मोड़ लेता दिख रहा है। शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे लगभग दस हथियारबंद लोगों ने सरपंच नेहा शर्मा के घर पहुंचकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

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सरपंच नेहा शर्मा के अनुसार, बंदूक, तलवार और डंडों से लैस हमलावरों ने घर के बाहर खड़े होकर ललकारते हुए कहा कि बाहर निकलो, आज घर में एक बच्चा भी नहीं बचेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज भी साझा किया है, जिसमें कुछ युवक हाथों में डंडे लेकर उनके घर की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि हमलावरों ने न केवल उन्हें और उनके छोटे बेटे को खत्म करने की धमकी दी, बल्कि मुलाना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे उनके छोटे देवर को भी निशाना बनाने की बात कही। इस दौरान आरोपियों ने पंचायत का कैमरा भी तोड़ दिया।खौफ के साये में जी रहीं सरपंच ने बताया कि इस घटना के बाद वह पूरे दिन घर में कैद रहीं और रात आठ बजे तक पशुबाड़े में दूध निकालने तक नहीं जा सकीं। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर को गांव माजरा में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित थी। इस दौरान रास्ता रोकने, मारपीट करने और कपड़े फाड़ने के आरोप में दो महिलाओं समेत पांच लोगों वरुण कुमार, अरुण शर्मा पहाड़ी, रोशन लाल, उषा रानी व ममता—के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।सरपंच ने पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी न करने का आरोप लगाते हुए परिवार की सुरक्षा की मांग की है। वहीं, शहजादपुर थाना प्रभारी ओमचंद का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।