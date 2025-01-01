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अंबाला। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने लालकुर्ती क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने क्षेत्र के होटलों, बस स्टैंड, आसपास की दुकानों और अंबाला पुल के नीचे लगने वाली रेहड़ियों पर सघन जांच की।अभियान के दौरान मौजूद पड़ाव थाना प्रभारी प्रवीण आर्य सहित टीम ने लालकुर्ती स्थित होटलों के रिकॉर्ड, आगंतुक रजिस्टर और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से जांच की। एक होटल के रिकॉर्ड में अनियमितता पाए जाने पर पुलिस ने मौके से उसका रजिस्टर जब्त कर लिया। साथ, ही सभी होटल संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने और बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरे न देने की हिदायत दी।चेकिंग के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की एक बाइक को जब्त कर इंपाउंड कर दिया।इसके अतिरिक्त पुलिस टीम ने बस स्टैंड के आसपास की दुकानों और अंबाला पुल के नीचे खड़े रेहड़ी चालकों से भी पूछताछ की। थाना प्रभारी प्रवीण आर्य ने रेहड़ी चालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या नशा तस्कर को न बैठने दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।