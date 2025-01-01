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अंबाला। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इंटर-जोनल युवा महोत्सव में सनातन धर्म (एसडी) कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 23 से 25 नवंबर तक कैथल के कौल स्थित बाबू अनंत राम जनता कॉलेज में आयोजित इस महोत्सव में कॉलेज ने कुल 20 पुरस्कार और चार प्रतिष्ठित ट्रॉफियां जीतकर संस्थान का गौरव बढ़ाया।कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. डॉ. अलका शर्मा के मार्गदर्शन में उतरी कॉलेज की टीम ने ओवरऑल रनर-अप और ओवरऑल फाइन आर्ट्स ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इसके अलावा थिएटर और साहित्यिक विधाओं में भी कॉलेज ने रनर-अप ट्रॉफी हासिल की। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने आठ प्रथम, आठ द्वितीय और चार तृतीय पुरस्कार अपने नाम किए।इस उपलब्धि पर कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. डॉ. अलका शर्मा ने विजेता विद्यार्थियों, प्रशिक्षकों और सांस्कृतिक टीम को बधाई दी। इस पूरे आयोजन में सांस्कृतिक गतिविधियों की डीन डॉ. दिव्या जैन, एसोसिएट डीन डॉ. नीतू बख्शी और कॉन्टीजेंट इंचार्ज डॉ. दीपक का विशेष समन्वय रहा।इन विधाओं में मारी बाजीअंग्रेजी वाद-विवाद (विपक्ष), हिंदी वाद-विवाद (पक्ष), प्रश्नोत्तरी, स्किट, कोलाज, पोस्टर मेकिंग और संस्कृत नाटक में हितेश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सृष्टि को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। इन सभी विधाओं में कॉलेज ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसी प्रकार हिंदी वाद-विवाद (विपक्ष), हिंदी भाषण, समूह गान (भारतीय व पाश्चात्य), हरियाणवी पॉप गायन, माइम, संस्कृत नाटक और क्ले मॉडलिंग में द्वितीय और शास्त्रीय गायन एकल, भारतीय वाद्यवृंद, पाश्चात्य वाद्ययंत्र एकल और रचनात्मक नृत्य-संयोजन में तृतीय स्थान हासिल किया।