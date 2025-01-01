अंबाला सिटी। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने गांव मंडौर में करीब चार एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। विभाग के प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी की मदद से कॉलोनी में बने दो गोदाम, एक चारदीवारी और सीवरेज नेटवर्क को जमींदोज कर दिया।विभाग के अनुसार, तहसील अंबाला कैंट के अंतर्गत आने वाले गांव मंडौर में बिना मंजूरी कॉलोनी विकसित की जा रही थी। शिकायत और जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व डीटीपी गुंजन वर्मा और हरियाणा प्रवर्तन ब्यूरो के एसएचओ पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। डीटीपी गुंजन वर्मा ने लोगों से अवैध कॉलोनियों में प्लॉट नहीं खरीदने और निर्माण नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी।