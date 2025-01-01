फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Narrated the story of Shri Ram and Krishna incarnation

Ambala News: श्रीराम व कृष्ण अवतार प्रसंग सुनाया

Thu, 08 Oct 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Narrated the story of Shri Ram and Krishna incarnation
कैंट की न्यू शिवपुरी कॉलोनी में कथा सुनाते कथावाचक। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला। छावनी न्यू शिवपुरी कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर के सामने आयोजित छठे श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ में मनमोहक प्रसंगों का वर्णन किया गया। श्री पिपलेश्वर महादेव भागवत सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
कथा व्यास अयोध्या वासी पंडित जितेंद्र शुक्ला ने भगवान श्री राम के अवतार का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रकट होने और उनके जीवन प्रसंगों की कथा शुरू हुई, पूरा पंडाल जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा।
विज्ञापन

इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप व लीलाओं का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भक्ति रस में डूब गए। कथा व्यास ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब-जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब-तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कथा के समापन पर आरती की गई और सभी उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed