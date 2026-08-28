अंबाला में रेज इंडस्ट्रीज में तड़के भीषण आग: पहली मंजिल का सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान; मालिक बोले...

इंडस्ट्रियल एरिया के पास आजाद नगर स्थित रेज इंडस्ट्रीज में शुक्रवार तड़के करीब 5 बजे अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लपटें इमारत की पहली मंजिल तक पहुंच गईं। हादसे में पहली मंजिल पर रखा सारा सामान, कच्चा माल और उपकरण जलकर पूरी तरह खाक हो गए। फैक्टरी मालिक के अनुसार, इस अग्निकांड में लाखों रुपये का भारी नुकसान हुआ है। कैंट की तीन, सिटी व बराड़ा की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।

विज्ञापन









फैक्ट्री मालिक प्रवीन अग्रवाल और सुशांत अग्रवाल ने दमकल विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मालिक प्रवीन अग्रवाल ने बताया कि तड़के 5 बजे आग की सूचना मिलने पर तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया था। लेकिन मौके पर जो पहली गाड़ी पहुंची, वह आधी भरी हुई थी, जिससे कुछ ही देर में पानी खत्म हो गया। इसके बाद दूसरी गाड़ी को पहुंचने में आधे घंटे से भी अधिक का समय लग गया। विज्ञापन



पीड़ित का कहना है कि यदि दमकल विभाग की बड़ी और पानी से पूरी भरी हुई गाड़ियां वक्त पर पहुंच जातीं, तो आग पर शुरुआत में ही काबू पाया जा सकता था और लाखों रुपये के नुकसान को बचाया जा सकता था। गनीमत यह रही कि हादसा सुबह के वक्त हुआ, जिससे किसी की जनहानि नहीं हुई। प्राथमिक आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ट्रैक्टर के प्लास्टिक व अन्य पार्ट्स बनते थे। फैक्ट्री मालिक प्रवीन अग्रवाल और सुशांत अग्रवाल ने दमकल विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मालिक प्रवीन अग्रवाल ने बताया कि तड़के 5 बजे आग की सूचना मिलने पर तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया था। लेकिन मौके पर जो पहली गाड़ी पहुंची, वह आधी भरी हुई थी, जिससे कुछ ही देर में पानी खत्म हो गया। इसके बाद दूसरी गाड़ी को पहुंचने में आधे घंटे से भी अधिक का समय लग गया।पीड़ित का कहना है कि यदि दमकल विभाग की बड़ी और पानी से पूरी भरी हुई गाड़ियां वक्त पर पहुंच जातीं, तो आग पर शुरुआत में ही काबू पाया जा सकता था और लाखों रुपये के नुकसान को बचाया जा सकता था। गनीमत यह रही कि हादसा सुबह के वक्त हुआ, जिससे किसी की जनहानि नहीं हुई। प्राथमिक आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ट्रैक्टर के प्लास्टिक व अन्य पार्ट्स बनते थे।

विज्ञापन