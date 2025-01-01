Ambala News: जेल में बंतो कटारिया ने बंदियों को बांधी राखी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:52 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन बंतो कटारिया ने गुरुवार को केन्द्रीय कारागार अंबाला शहर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उन्होंने जेल में बंदियों को राखी बांधकर पावन पर्व की बधाई दी। इससे पूर्व उन्होंने जेल परिसर में पौधारोपण भी किया।
जेल अधीक्षक सतविन्द्र गोदारा ने बंतो कटारिया का स्वागत पर्यावरण प्रतीक पौधा भेंटकर किया। चेयरपर्सन ने जेल अधीक्षक से कैदियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। बंतो कटारिया ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, स्नेह, विश्वास और आपसी सम्मान का प्रतीक है, जो हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। इस मौके पर मेयर अक्षिता सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष मनदीप राणा भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
अंबाला सिटी। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन बंतो कटारिया ने गुरुवार को केन्द्रीय कारागार अंबाला शहर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उन्होंने जेल में बंदियों को राखी बांधकर पावन पर्व की बधाई दी। इससे पूर्व उन्होंने जेल परिसर में पौधारोपण भी किया।
जेल अधीक्षक सतविन्द्र गोदारा ने बंतो कटारिया का स्वागत पर्यावरण प्रतीक पौधा भेंटकर किया। चेयरपर्सन ने जेल अधीक्षक से कैदियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। बंतो कटारिया ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, स्नेह, विश्वास और आपसी सम्मान का प्रतीक है, जो हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। इस मौके पर मेयर अक्षिता सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष मनदीप राणा भी मौजूद रहे।
विज्ञापन