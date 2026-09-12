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Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Lock of CSC center broken and cash scooped from the cash box; incident captured on CCTV.

Ambala News: सीएससी सेंटर का ताला तोड़ गल्ले से नकदी समेटी, वारदात सीसीटीवी में कैद

Sat, 12 Sep 2026 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:57 AM IST
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Lock of CSC center broken and cash scooped from the cash box; incident captured on CCTV.
अंबाला सिटी के घेल रोड ​स्थित दुकान में घुसता चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद संदिग्ध चोर । सोशल
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। शहर में बेखौफ घूम रहे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस गश्त के दावों के बीच शुक्रवार दोपहर बदमाशों ने घेल रोड स्थित करमन सीएससी सेंटर को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान का ताला तोड़कर गल्ले में रखी नकदी पर हाथ साफ कर भाग गए। वारदात की पूरी तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय जब सेंटर पर कोई मौजूद नहीं था, तभी चोर वहां पहुंचा। उसने पलक झपकते ही दुकान का ताला तोड़ा। गल्ले से पूरी नकदी समेटने के बाद आरोपी भाग गया। चोरी की इस वारदात के बाद इलाके के व्यापारियों में रोष और दहशत का माहौल है। पीड़ित दुकानदार करमन ने पुलिस को शिकायत देने की बात कही है।
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सोशल मीडिया के माध्यम से चोरी की जानकारी मिली है। शिकायत मिलते ही उचित कार्रवाई की जाएगी।
सुनीता, प्रभारी,सिटी थाना।
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