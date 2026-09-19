Ambala News: लापता हुई किशोरी, अपहरण की प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Sat, 19 Sep 2026 02:32 AM IST
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अंबाला सिटी। राम नगर इलाके से 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। काफी खोजबीन और रिश्तेदारी में तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने किशोरी की मां की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में राम नगर निवासी छिंद्र ने बताया कि वह घरेलू काम करती है और उसका पति सरजू मजदूरी करता है। 17 सितंबर की सुबह करीब 11:30 बजे उसकी 17 वर्षीय बेटी अचानक घर से बिना बताए कहीं चली गई। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। संवाद
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पुलिस को दी शिकायत में राम नगर निवासी छिंद्र ने बताया कि वह घरेलू काम करती है और उसका पति सरजू मजदूरी करता है। 17 सितंबर की सुबह करीब 11:30 बजे उसकी 17 वर्षीय बेटी अचानक घर से बिना बताए कहीं चली गई। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। संवाद
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