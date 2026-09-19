Ambala News: युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

विज्ञापन

मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सूचना मिलते ही पड़ाव थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस टीम महिला कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची और युवती को उपचार व प्राथमिक जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया।थाना प्रभारी प्रवीण आर्य ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। शुरुआती पड़ताल में यह बात सामने आई है कि महिला अत्यधिक नशे की हालत में है। उन्होंने बताया कि पुलिस हर पहलू की छानबीन कर रही है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद