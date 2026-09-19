Ambala News: अंडर-14 गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में अंबाला की बेटियों ने जीता रजत पदक

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सिरसा में आयोजित टूर्नामेंट में अंबाला की टीम का आगाज बेहद धमाकेदार रहा। पहले ही मुकाबले में टीम ने महेंद्रगढ़ को 5-0 के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी। इसके बाद क्वार्टर फाइनल मैच में कड़े मुकाबले के बीच फतेहाबाद को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की।सेमीफाइनल में अंबाला का सामना मेजबान सिरसा की टीम से हुआ। बेटियों ने अपनी बेहतरीन रणनीति से मेजबान टीम को पराजित कर फाइनल का टिकट कटाया। फाइनल मुकाबला हिसार की टीम के साथ बेहद संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा, जिसमें अंबाला की टीम उपविजेता रही और दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया।बाॅक्सअलग-अलग स्कूलों के तालमेल से बनी चैंपियन टीमइस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने वाली टीम में लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल (उगाला) की 6, अंबाला शहर की 8, मियां माजरा गांव की 3 और फारूखा खालसा स्कूल अंबाला कैंट की 1 खिलाड़ी शामिल थीं। टीम के साथ इंचार्ज के रूप में लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल की शिक्षिका नीलम और सूरज (पीटीआई) गए थे। हॉकी ट्रेनिंग सेंटर पुलिस लाइन अंबाला के हॉकी कोच अमनदीप सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों की अनवरत मेहनत के साथ-साथ राजेंद्र जिंदू, नितिन सबरवाल, परमजीत और जितेंदर की कुशल खेल रणनीति के कारण ही यह सफलता संभव हो सकी है। टीम की इस शानदार और ऐतिहासिक उपलब्धि पर हॉकी अंबाला के अध्यक्ष राजेंद्र विज, प्रधान केपी सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ज्योति रानी ने पूरी टीम, कोच और प्रबंधकों को बधाई दी तथा खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ब्यूरो