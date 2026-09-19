Ambala News: तैराकी के 200 मीटर बैक स्ट्रोक में अंबाला की कुंजल प्रथम

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अंडर 17 वर्ग में गुरुग्राम का दबदबाअंडर 17 बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुग्राम ने 79 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया। फरीदाबाद 38 अंकों के साथ दूसरे और जींद 24 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। स्पर्धाओं में 200 मीटर बैक स्ट्रोक में गुरुग्राम की आशिमा सिंह ने पहला तथा 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में हिसार की रक्षिता चौधरी ने पहला स्थान हासिल किया। 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में हिसार की दीक्षिका शर्मा प्रथम रहीं। संवादओवरऑल ट्रॉफी अंडर 17प्रथम स्थान गुरुग्राम (79 अंक)द्वितीय स्थान फरीदाबाद (38 अंक)तृतीय स्थान जींद (24 अंकअंडर 19 में जींद बना ओवरऑल चैंपियनअंडर 19 वर्ग में जींद जिले के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 अंकों के साथ ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। गुरुग्राम 32 अंकों के साथ दूसरे और फरीदाबाद 11 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मुख्य स्पर्धाओं में 4x100 मीटर मेडले रिले में आस्था, शिवानी, नव्या और अनीशा रानी की जींद टीम प्रथम रही। 100 मीटर बैक स्ट्रोक में जींद की आस्था और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में अंबाला की कुंजल ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, 200 मीटर आईएम तथा 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक दोनों में गुरुग्राम की सामिया शिंगारी ने स्वर्ण पदक जीता। यह खेल प्रतियोगिताएं जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालडा और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ज्योति रानी के मार्गदर्शन में आयोजित हुई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रवीण शर्मा, सहायक शिक्षा अधिकारी खेल अमरिंद्र सिंह, सहायक मोलिक खेल शिक्षा अधिकारी नितिन सभरवाल, डीपी गुरदेव सिंह, ओंकार सिंह विशाल सैनी, तरूण, सुरेंद्र, धमेंद्र, जय, प्रदीप दलाल, राहुल, अनिल अत्री, लेक्चरार फिजिकल एजूकेशन जगतार सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।ओवरऑल ट्रॉफी (अंडर-19)प्रथम स्थान जींद (50 अंक)द्वितीय स्थान गुरुग्राम (32 अंक)तृतीय स्थान फरीदाबाद (11 अंक)