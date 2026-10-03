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Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   High-profile matrimonial fraud by fake policeman stole jewelry worth ₹25 lakh under pretext of marriage

अंबाला: फर्जी पुलिसकर्मी का हाई-प्रोफाइल मैट्रिमोनियल फ्रॉड, शादी का झांसा देकर 25 लाख रुपये के जेवर किए चोरी

Sat, 03 Oct 2026 11:46 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sat, 03 Oct 2026 11:46 AM IST
सार

शादी.कॉम के जरिए रितु के संपर्क में आए आरोपी विद्युत ने खुद को जलंधर एसटीएफ का अधिकारी बताया था। उसने मोहाली में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी सील होने का झांसा देकर परिवार को झांसे में लिया।

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High-profile matrimonial fraud by fake policeman stole jewelry worth ₹25 lakh under pretext of marriage
फ्रॉड (सांकेतिक) - फोटो : amar ujala

विस्तार
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शादी का सपना दिखाकर लाखों की ठगी और घर के गहने साफ करने का एक मामला सामने आया है। बीडी फ्लोर मिल, कैंट निवासी नानक चंद की शिकायत पर पुलिस ने उनकी बेटी रितु और उसके कथित प्रेमी विद्युत उर्फ विशाल के खिलाफ 22 से 25 लाख रुपये के जेवर चोरी करने व धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

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शादी.कॉम के जरिए रितु के संपर्क में आए आरोपी विद्युत ने खुद को जलंधर एसटीएफ का अधिकारी बताया था। उसने मोहाली में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी सील होने का झांसा देकर परिवार को झांसे में लिया। बाद में दोनों ने साजिश रचकर परिवार के सदस्यों से ओटीपी हासिल किए और लोन ले लिया।
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मामले का खुलासा 22 अगस्त को तब हुआ, जब घर में समारोह के दौरान अलमारी और दीवान बेड से 7 तोले सोने के गहने और 23 तोले चांदी की पाजेब गायब मिलीं। रितु से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने कबूला कि गहने चोरी कर चंडीगढ़ स्थित पूनेवाला फाइनेंस में गिरवी रख दिए हैं। आर्थिक अपराध शाखा की जांच के बाद थाना महेश नगर में दोनों आरोपियों के खिलाफ घर में चोरी 305 व साजिश 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली  है।
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