Ambala News: नमो सेवा नाटक के जरिये दिया देशभक्ति का संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:31 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:31 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नारायणगढ़। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा की ओर से रौलां गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में नमो सेवा, अनकही कहानियां कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। दीक्षा एंड पार्टी के कलाकारों ने जीवंत अभिनय और ओजस्वी संवादों से ग्रामीणों में राष्ट्रप्रेम और सेवा भाव का अलख जगाया।
नाटक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को मंच पर बेहद सरल व मनोरंजक तरीके से दर्शाया गया। भाजपा जिला सचिव रमन वासन और मंडल अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने कहा कि नुक्कड़ नाटक लोक कला का सशक्त माध्यम है, जो युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर ग्रामीण, महिलाएं व बच्चे मौजूद रहे।
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नारायणगढ़। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा की ओर से रौलां गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में नमो सेवा, अनकही कहानियां कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। दीक्षा एंड पार्टी के कलाकारों ने जीवंत अभिनय और ओजस्वी संवादों से ग्रामीणों में राष्ट्रप्रेम और सेवा भाव का अलख जगाया।
नाटक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को मंच पर बेहद सरल व मनोरंजक तरीके से दर्शाया गया। भाजपा जिला सचिव रमन वासन और मंडल अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने कहा कि नुक्कड़ नाटक लोक कला का सशक्त माध्यम है, जो युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर ग्रामीण, महिलाएं व बच्चे मौजूद रहे।
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