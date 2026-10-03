फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Charges framed against four accused in businessman Mahesh Gupta murder case; 25 hearings completed.

Ambala News: कारोबारी महेश गुप्ता हत्याकांड में चार आरोपियों पर आरोप तय, 25 सुनवाई पूरी

Sat, 03 Oct 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Charges framed against four accused in businessman Mahesh Gupta murder case; 25 hearings completed.
मृतक महेश गुप्ता - फोटो : udhampur news
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

अंबाला सिटी। कैंट के श्री राम बाजार के कारोबारी महेश गुप्ता की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। करीब ढाई साल पुराने इस मामले में अब अभियोजन पक्ष की गवाही और गवाहों से जिरह का दौर चल रहा है। इस मामले में अब तक कुल 25 अदालती सुनवाई हो चुकी हैं।
परिजनों ने महेश गुप्ता की हत्या तंत्र-मंत्र के लिए किए जाने का आरोप लगाया था। कानूनी लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अदालत ने आरोपियों हेमंत, प्रीति, मोहित और प्रिया के खिलाफ हत्या (भारतीय दंड संहिता की धारा 302) और आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120-बी) के तहत गंभीर आरोप तय किए हैं। मुख्य आरोपी हेमंत, प्रीति और प्रिया न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश होते हैं जबकि आरोपी मोहित जमानत पर बाहर है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर तय की है, तब तक हिरासत में बंद तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अगली तारीख पर सभी गैर-परीक्षित गवाहों को गवाही के लिए समन किया जाएगा।
विज्ञापन

--
10 अप्रैल 2024 को हुई थी महेश की हत्या
महेश गुप्ता की हत्या 10 अप्रैल 2024 को सुंदर नगर के एक मकान में तांत्रिक क्रिया के कारण की गई थी। मृतक के भाई रवि गुप्ता की शिकायत पर पड़ाव पुलिस ने मुंहबोली बहन प्रिया, उसके भाई हेमंत, भाभी प्रीति और मोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने पूजा के बहाने महेश को घर बुलाकर चुन्नी से गला घोंटा और सिर पर वार किए थे। पोस्टमार्टम में मौत का कारण दम घुटना सामने आया था जबकि शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----------
अगस्त 2024 में सत्र मामले के रूप में दर्ज हुआ
अगस्त 2024 में अदालत में सत्र मामले के रूप में दर्ज हुआ था। लंबी कानूनी प्रक्रिया, फोरेंसिक रिपोर्ट के इंतजार और वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई में देरी हुई। बचाव पक्ष की अर्जी पर अदालत ने चार मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ग्राहक आवेदन फॉर्म और टावर लोकेशन संरक्षित करने का निर्देश दिया था। पुलिस द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र और पंचकूला लैब से प्राप्त फोरेंसिक रिपोर्ट को अदालत के रिकॉर्ड पर लिया गया। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज या फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने तक आरोप टालने की बचाव पक्ष की मांग खारिज कर दी। 20 अगस्त 2025 को अदालत ने आरोपी हेमंत, प्रीति, मोहित और प्रिया के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए। आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल की मांग की थी।
-------------
गवाहों की गैर-मौजूदगी और वारंट
मामले में गवाहों की गैर-मौजूदगी एक बड़ी चुनौती रही है। बार-बार समन के बावजूद मुख्य गवाह विशाल गुप्ता और दीपक गुप्ता अदालत में पेश नहीं हुए। इस कारण अदालत ने उनके खिलाफ जमानती और गैर-जमानती वारंट जारी किए। अभियोजन पक्ष के गवाह रवि गुप्ता अदालत में उपस्थित हुए और उनसे आंशिक रूप से जिरह की गई। 21 सितंबर 2026 को सुनवाई के दौरान रवि गुप्ता से जिरह शुरू हुई। अदालत ने दीपक गुप्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और विशाल गुप्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए। समन की तामील होने के बावजूद पेश न होने पर 11 मार्च 2026 को 5,000 रुपये के जमानती वारंट भी जारी किए गए थे।

------------
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना आया
महेश गुप्ता की हत्या के बाद उनके भाई रवि गुप्ता ने पड़ाव पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में मुंहबोली बहन प्रिया, उसके भाई हेमंत और भाभी प्रीति को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया था जबकि शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे। असल वजह जानने के लिए विसरा सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जांच के दौरान कई सबूत जुटाए गए, जिनमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी शामिल थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed