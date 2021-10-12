Ambala News: दीवार में छेद कर लाखों का सामान चोरी

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जैन बाजार निवासी शिकायतकर्ता संजीव जैन ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में यह रेस्टोरेंट शुरू किया था, जो कुछ कारणों से 2025 में बंद हो गया था। वे हर 10-15 दिन में रेस्टोरेंट की निगरानी करने आते थे। 18 सितंबर को जब वे आए थे तो सब ठीक था। सोमवार को जब वे पहुंचे तो पीछे की दीवार टूटी मिली और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। मामले के जांच अधिकारी एएसआई रवीश ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

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अंबाला सिटी। सेक्टर-7 स्थित द फैट शेफ्स किचन रेस्टोरेंट में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर रेस्टोरेंट की पिछली दीवार में छेद करके अंदर दाखिल हुए और ताले तोड़कर कंप्यूटर, बिजली की फिटिंग, बर्तन व मिक्सी समेत लाखों रुपये का सामान ले गए। सूचना मिलते ही सेक्टर-9 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।