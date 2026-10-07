Ambala News: सेक्टर 34 की सड़कों पर धान सुखाने से आवागमन ठप, प्रदूषण फैला

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। कैंट के सेक्टर 34 एचएसवीपी के रिहायशी इलाके में आढ़तियों की मनमानी से स्थानीय निवासियों का जीवन मुश्किल हो गया है। एसोसिएशन का आरोप है कि मंडी प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी कर आढ़तियों ने सेक्टर के मुख्य प्रवेश द्वारों और अंदरूनी सड़कों पर धान सुखाना शुरू कर दिया है। इससे सड़कों पर जीरी की परत बिछ गई है, जिससे पैदल और वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है।सड़कों पर अवैध रूप से जीरी सुखाने के साथ-साथ बड़े औद्योगिक पंखे चलाकर धान की सफाई भी की जा रही है। नियमों के अनुसार, रिहायशी इलाकों के इतने पास पंखे और थ्रेशर चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इन पंखों की तेज हवा से बारीक कण, धूल और मलबा पूरे सेक्टर में वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। यह दूषित हवा सीधे लोगों के घरों के कमरों तक पहुंच रही है।धूल-मिट्टी के इस गुबार से बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और लगातार खांसी की शिकायतें हो रही हैं। सेक्टर 34 वेलफेयर एसोसिएशन ने इस समस्या को लेकर संबंधित विभागों और पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायतें दी हैं। हालांकि, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मंडी प्रधान द्वारा जारी आदेश भी केवल कागजों तक सीमित साबित हो रहे हैं।निवासियों में आक्रोश और मांगेंइस मनमानी से स्थानीय जनता में असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। एसोसिएशन ने प्रशासन से तुरंत सड़कें खाली कराने की मांग की है। सड़कों पर फैलाई गई जीरी को हटवाकर आवागमन बहाल किया जाए। रिहायशी इलाके के पास धान की सफाई और पंखे चलाने पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए।प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपीलएसोसिएशन ने नियम तोड़ने वाले आढ़तियों पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस द्वारा चालान व दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। सेक्टर 34 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप शर्मा ने कहा, सड़कों पर जीरी बिछा दिए जाने से पूरे सेक्टर के रास्ते बंद हो गए हैं। पंखों की धूल से घर के अंदर बैठना भी मुश्किल है। प्रशासन तुरंत संज्ञान ले और सड़कों को खाली करवाए।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम को तुरंत इस अवैध काम को रुकवाना चाहिए। बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।- विजय कश्यप, सचिव, एसोसिएशन