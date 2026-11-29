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हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी और परिवारों को बर्बाद कर रहा है, जिससे बचाव के लिए सरकार के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं व आम नागरिकों को भी मिलकर प्रयास करने होंगे। वे रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रत्येक गांव में अखाड़े खुलने चाहिए और उन्हें कुश्ती, कबड्डी व साइकिलिंग से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी को खानपान की विरासत से जोड़ने के लिए अंबाला छावनी में 1960-70 के दशक के पारंपरिक व्यंजनों का विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, ताकि युवा फास्ट फूड के बजाय गुड़ और स्थानीय पौष्टिक व्यंजन अपनाएं। विज ने कहा कि संचार साथी साइबर धोखाधड़ी रोकने व कर्मयोगी पोर्टल कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक है।

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