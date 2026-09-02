Ambala News: कार की टक्कर से जीटी रोड पार कर रहे साइकिल सवार की मौत

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यूपी के सुल्तानपुर निवासी अल्ताफ ने बताया कि वह अपनी बहन के घर पानीपत खटीक बस्ती में घूमने आया है। सोमवार शाम को वह और उनके जीजा रिजवान साइकिल से गोहाना रोड की जा रहे थे। संजय चौक पर पहुंचकर वह पान मसाला लेने लगे। इसी बीच सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने रिजवान की साइकिल में टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।घायल को तुरंत ही शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद मौके पर भीड़ हो गई। कार सवार का नाम शुभम निवासी सेक्टर-24 बताया। कुछ देर रुकने के बाद वह मौके से भाग गया। पुलिस ने अल्ताफ की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी किरण ने बताया कि जल्द ही कार चालक को गिरफ्तार किया जाएगा।संपादितकार की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, चालक रफूचक्करपानीपत। जीटी रोड पर संजय चौक के पास सोमवार शाम तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क पार कर रहे साइकिल सवार रिजवान (38) की मौत हो गई। रिजवान मूल रूप से यूपी के सुल्तानपुर जिले के सिरौली गांव के रहने वाले थे और छह साल से खटीक बस्ती में रहकर होटल में वेटर का काम करते थे। रिजवान के साले अल्ताफ ने पुलिस को बताया कि दोनों साइकिल से गोहाना रोड की ओर जा रहे थे। संजय चौक पर अल्ताफ पान मसाला लेने लगे, इसी दौरान सड़क पार करते समय कार ने रिजवान की साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल रिजवान को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और कार चालक कुछ देर रुकने के बाद भाग गया। अल्ताफ की शिकायत पर थाना चांदनीबाग पुलिस ने कार चालक शुभम, निवासी सेक्टर-24, के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी किरण ने बताया कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।