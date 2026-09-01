Ambala News: बुलेट से पटाखे बजाना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 20,500 रुपये का चालान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:02 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पिहोवा। शहर की सड़कों पर बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे जैसी तेज आवाज निकालकर लोगों को परेशान करना एक चालक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक का 20,500 रुपये का चालान काटा। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति है।
थाना शहर पिहोवा प्रभारी सुनील वत्स ने बताया कि सड़क पर इस तरह वाहन चलाकर आमजन को परेशान करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक वाहन चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर वाहन चलाते समय दूसरों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति का भी ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से बुलेट समेत अन्य मोटरसाइकिलों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे बजाने वालों को चेतावनी दी। थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसे वाहनों के खिलाफ शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शहरवासियों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई चालक मोटरसाइकिल से पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करता है तो उसकी फोटो लेकर पुलिस को भेजें। पुलिस सूचना के आधार पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
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पिहोवा। शहर की सड़कों पर बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे जैसी तेज आवाज निकालकर लोगों को परेशान करना एक चालक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक का 20,500 रुपये का चालान काटा। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति है।
थाना शहर पिहोवा प्रभारी सुनील वत्स ने बताया कि सड़क पर इस तरह वाहन चलाकर आमजन को परेशान करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक वाहन चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर वाहन चलाते समय दूसरों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति का भी ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से बुलेट समेत अन्य मोटरसाइकिलों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे बजाने वालों को चेतावनी दी। थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसे वाहनों के खिलाफ शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शहरवासियों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई चालक मोटरसाइकिल से पटाखे बजाकर लोगों को परेशान करता है तो उसकी फोटो लेकर पुलिस को भेजें। पुलिस सूचना के आधार पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
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