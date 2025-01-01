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अंबाला। लुधियाना जंक्शन से फिरोजपुर कैंट और धुरी जंक्शन रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के कारण लुधियाना स्टेशन पर प्री नॉन-इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इस कारण उत्तर रेलवे ने शुक्रवार से 10 जनवरी 2027 तक अलग-अलग तारीखों में रेल यातायात में व्यापक बदलाव किया है। इस दौरान कुल 39 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 8 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की जाएंगी।इसके अलावा 9 ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे और कई ट्रेनों को री-शेड्यूल करने के साथ रास्ते में नियंत्रित किया जाएगा। कुछ ट्रेनें चार घंटे तक की देरी से चल सकती हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे पूछताछ सेवा 139 पर कॉल करें या एनटीईएस एप/वेबसाइट पर अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति जरूर जांच लें।लंबी दूरी की प्रमुख रद्द रहने वाली ट्रेनेंट्रेन नंबर 19027 बांद्रा टर्मिनस-जम्मूतवी 2 जनवरी को और जम्मूतवी-बांद्रा टर्मिनस 19028) 4 जनवरी को रद्द रहेगी। नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत/एक्सप्रेस (22439/22440) 7 और 8 जनवरी को रद्द रहेंगी। चंडीगढ़-अमृतसर (12411/12412) और नंगल डैम-अमृतसर (14506/14505) 6 से 8 जनवरी तक नहीं चलेंगी। अमृतसर-हरिद्वार जनशताब्दी (12054/12053) 6 और 8 जनवरी को रद्द रहेंगी। अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट (14618) 6 से 8 जनवरी तक और पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर (14617) 8 से 10 जनवरी तक रद्द रहेगी। नई दिल्ली-लोहियां खास (22479/22480) नवंबर, दिसंबर और जनवरी की कुल 11 तारीखों पर रद्द रहेगी। नई दिल्ली-फिरोजपुर कैंट (22485/22486) 23 नवंबर, 1, 4 और 8 जनवरी को रद्द रहेगी। अमृतसर-दिल्ली जंक्शन (14680) 6 से 8 जनवरी, दिल्ली-अमृतसर (14679) 6 व 7 जनवरी व दिल्ली-जालंधर सिटी (14681) 8 जनवरी को रद्द रहेगी।पैसेंजर और मेमू ट्रेनें भी प्रभावितट्रेन नंबर 64521/64524 अंबाला कैंट-लुधियाना और लुधियाना-छेहरटा (64551/64552) 6 से 8 जनवरी तक रद्द रहेंगी। इसके अलावा हिसार, चुरू, जाखल, सिरसा, भिवानी, धुरी और फिरोजपुर रूट की कई पैसेंजर ट्रेनें 54051,54054, 54603, 54606, 54631, 54636, 54645/54646 नवंबर से जनवरी के बीच अलग-अलग दिनों में रद्द रहेंगी।आंशिक रूप से रद्दफिरोजपुर-लुधियाना (74962) 31 दिसंबर से 8 जनवरी तक और (54572) 7 व 8 जनवरी को मुल्लांपुर तक ही जाएगी। लोहियां खास-लुधियाना (54576) लाधोवाल में और (74966) फिल्लौर में 6 से 8 जनवरी तक समाप्त होगी। जींद-लुधियाना (54053) 15 दिसंबर और 29 दिसंबर से 8 जनवरी तक जाखल जंक्शन तक ही चलेगी।कुछ ट्रेनें बीच रास्ते से लौटेंगीलुधियाना-फिरोजपुर (74963) 31 दिसंबर से 8 जनवरी तक मुल्लांपुर से, लुधियाना-लोहियां खास (74967) 6 से 8 जनवरी तक फिल्लौर से और लुधियाना-जींद (54054) 15 दिसंबर व 29 दिसंबर से 8 जनवरी तक जाखल जंक्शन से चलेगी।इन 9 ट्रेनों के बदले गए रूटट्रेन नंबर 11057 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-अमृतसर 20 नवंबर से 6 जनवरी तक राजपुरा-सरहिंद-लुधियाना के रास्ते चलेगी (पटियाला, नाभा, धुरी, मलेरकोटला, अहमदगढ़ स्टेशनों पर नहीं रुकेगी)। अमृतसर-सीएसएमटी (11058) तय तारीखों पर लुधियाना-सरहिंद-राजपुरा के रास्ते चलेगी और अमृतसर से 90 मिनट देरी से (सुबह 08:50 के बजाय 10:20 बजे) रवाना होगी। अमृतसर-बीकानेर (14720), अजमेर-अमृतसर (19611/19612), जम्मूतवी-नांदेड़ (12752), जम्मूतवी-बांद्रा टर्मिनस (19028), इंदौर-उधमपुर (22941) और अजमेर-अमृतसर (19613) को भी निर्धारित तारीखों पर परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा।देरी से चलने वाली (री-शेड्यूल व रेगुलेट) ट्रेनेंकटिहार-अमृतसर (15707), मालवा एक्सप्रेस (12919), स्वराज/सर्वोदय/हापा-कटरा एक्सप्रेस (12471, 12475, 12477), नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी/सुपरफास्ट (12029, 12031, 12497), पश्चिम एक्सप्रेस (12926), अमृतसर-कटिहार (15708) और अंबाला-लुधियाना मेमू (64523) सहित कई ट्रेनों को 30 मिनट से लेकर 240 मिनट (4 घंटे) तक देरी से चलाया जाएगा या मार्ग में नियंत्रित (रेगुलेट) किया जाएगा।