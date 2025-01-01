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Ambala News: कृषि मंत्री ने सुनीं किसानों की समस्याएं

Thu, 08 Oct 2026 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:58 AM IST
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Agriculture Minister listened to the problems of farmers
बराड़ा अनाज मंडी में आढतियों की समस्या सुनते कृ​षि मंत्री श्याम सिंह राणा। वीडियोग्रैब
बराड़ा अनाज मंडी का दौरा कर धान खरीद और मंडी की व्यवस्थाओं का लिया जायजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बराड़ा। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को बराड़ा अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने धान खरीद और मंडी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान किसानों और आढ़तियों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं।
किसानों ने फड़ों पर पुरानी गेहूं का उठान न होने की शिकायत की। उन्होंने धान रखने की जगह की कमी को लेकर भी मंत्री को अवगत कराया। किसानों को दो से तीन दिन तक इंतजार करना पड़ रहा था। मंत्री ने स्थिति का संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बुधवार से ही धान की लिफ्टिंग तेज करने को कहा।
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मंत्री ने पुरानी गेहूं का उठान भी जल्द शुरू करवाने का भरोसा दिया। इससे किसानों को राहत मिलेगी। आढ़ती संगठन के प्रधान कंवरजीत सिंह विर्क और इनेलो नेता कृष्ण राणा ने धान खरीद लक्ष्य पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि अंबाला में 25-26 क्विंटल और कुरुक्षेत्र में 29 क्विंटल प्रति एकड़ का लक्ष्य निर्धारित है। जबकि खेतों में वास्तविक उत्पादन 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो रहा है।
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धान खरीद लक्ष्य पर स्पष्टीकरण
किसानों को अतिरिक्त फसल बेचने में संकट खड़ा हो सकता है। इस पर कृषि मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि पहले तय लक्ष्य के अनुसार खरीद होगी। बाद में बची हुई पूरी फसल भी सरकार खरीदेगी। यह आश्वासन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है।

मंडियों में होंगी आरसीसी सड़कें
कृषि मंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में तारकोल की जगह आरसीसी सड़कें बनाई जाएंगी। ये मजबूत सड़कें आवश्यकता पड़ने पर फसल सुखाने या रखने के लिए भी उपयोग की जा सकेंगी। उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव को मंडी में जल निकासी, बिजली, मरम्मत और साफ-सफाई की व्यवस्था तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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