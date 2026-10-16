Ambala News: कनोईंग, रोईंग और थ्रो बॉल खेलों के लिए 125 खिलाडियों ने दिए ट्रायल

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अंबाला। अंबाला सिटी के सेक्टर 10 राजीव गांधी खेल स्टेडियम और छावनी के वार हीरोज स्टेडियम में वीरवार को कनोईंग, रोईंग और थ्रो बॉल खेलों के लिए ट्रायल हुए। इस दौरान जिला के लगभग 125 खिलाडियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।जिला खेल अधिकारी राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि ओपन कैटेगरी (पुरुष व महिला) के 30 खेलों में सीनियर श्रेणी के तहत राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाना है। इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए जिला अंबाला की टीमों का चयन ट्रायल 12 अक्तूबर से लगातार चल रहा है। थ्रो बॉल खेल के ट्रायल अंबाला सिटी के सेक्टर-10 स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम में संपन्न हुए। इसी तरह से कनोईंग और रोईंग खेल प्रतियोगिताओं के ट्रायल अंबाला छावनी के वार हीरोज स्टेडियम में आयोजित किए गए।उन्होंने बताया कि शुक्रवार को शूटिंग खेल के ट्रायल थर्ड आई शूटिंग अकादमी, शाहपुर, अंबाला छावनी में लिए जाएंगे। इन ट्रायल्स से चुने जाने वाले बेहतरीन खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2026 में अंबाला का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।