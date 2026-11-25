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मोती पाकड़ गांव निवासी संदीप अपनी पत्नी को दवा दिलाने गोरखपुर जा रहे थे। इसी दौरान राघोपुर स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के पास उनकी गाड़ी की एक टेंपो से मामूली टक्कर हो गई। आरोप है कि टेंपो चालक दीनानाथ ने पंच से संदीप की पिटाई की। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। इसके बाद संदीप के पिता श्रवण सुलह-समझौते के लिए चौरीचौरा थाने पहुंचे। आरोप है कि वहां दीनानाथ अपने दो अज्ञात साथियों के साथ पहुंचा और श्रवण को पीटा। थानाप्रभारी चंद्रभूषण ने बताया कि दीनानाथ और दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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चौरीचौरा। राघोपुर स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के पास टेंपो से मामूली टक्कर के बाद विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि टेंपो चालक ने पहले युवक की पिटाई की और बाद में समझौते के लिए चौरीचौरा थाने पहुंचे उसके पिता को भी दो साथियों के साथ मिलकर पीट दिया। पुलिस ने टेंपो चालक समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।