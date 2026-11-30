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शंकराचार्य रविवार देर शाम गोरखपुर पुहंचे। वह सोमवार को गौ रक्षा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। यहां एक निजी मैरिज लॉन में ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। यहां मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने हिंदुओं को गौ रक्षा के मुद्दे पर वोट करने को कहा। उनका कहना था कि गौ रक्षा का आंदोलन चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है।यह चुनाव से पहले भी चल रहा था और चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। यह समस्त सनातन धर्मियों का बहुत बड़ा कार्य है।शंकराचार्य ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर केवल बातें की जा रही हैं जबकि हमारा इरादा काम करने का है। दोनों में काफी अंतर है। केवल बातों से पेट नहीं भरता। दो गलत रास्तों में से किसी एक को चुनने के बजाय सही रास्ता बनाना चाहिए। क्षत्रिय बनाम यादव की राजनीति की हो रही कोशिश : शंकराचार्य ने कहा कि यहां क्षत्रिय बनाम यादव की राजनीति चल रही है। राम को क्षत्रिय और कृष्ण को यादव बताकर अपने-अपने पक्ष को बेहतर साबित करने की कोशिश हो रही है। इसमें राम और कृष्ण के वास्तविक विचारों से किसी को मतलब नहीं है।