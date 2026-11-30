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गोरखपुर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत रविवार को आयोजित विशेष अभियान शिविरों में मतदाता सूची की कई खामियां सामने आईं। कहीं मतदाताओं के मकान नंबर डबल जीरो दर्ज हैं तो कहीं वास्तविक मकान संख्या की जगह गलत नंबर दर्ज है।इससे बीएलओ को संबंधित मतदाताओं का घर खोजने में परेशानी हो रही है। शहर के एक निजी कॉलेज में बूथ संख्या 329 से 332 तक चल रहे पुनरीक्षण में ही 62 मतदाताओं के मकान नंबर शून्य दर्ज मिले।बीएलओ इंदू श्रीवास्तव की सूची में 823 मतदाता दर्ज हैं।इनमें 32 मतदाताओं के मकान नंबर सिर्फ डबल जीरो दर्ज हैं। वहीं, बीएलओ ज्योति सिंह की सूची में 743 मतदाताओं में 30 के मकान नंबर शून्य दर्ज हैं। ऐसे में इन मतदाताओं के पते का सत्यापन करने में बीएलओ को दिक्कत हो रही है।इंदू श्रीवास्तव ने बताया कि सही पता जानने के लिए कई बार घर-घर जाकर मतदाता को खोजना पड़ता है।