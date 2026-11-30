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सुबह पूजन-अर्चन के बाद 10:30 बजे आश्रम के पीठ प्रमुख गुरुदेव अवधूत छबीलेराम ने महाप्रभु की भव्य महाआरती की। जय अघोरेश्वर और हर-हर महादेव के जयघोष से आश्रम परिसर गूंज उठा। महाआरती के बाद महाभोग अर्पित किया गया। दोपहर 12 बजे से आयोजित भंडारे में साधु-संतों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद दोपहर दो बजे जरूरतमंदों और साधु-संतों को कंबल वितरित किए गए।आश्रम स्थित अवधूत भगवान राम नेत्र एवं सामान्य रोग चिकित्सालय की ओर से भी सेवा कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत 28 नवंबर को दूर-दराज से आए जरूरतमंद मरीजों की नेत्र जांच की गई, जबकि 29 नवंबर को चयनित मरीजों के नेत्र ऑपरेशन की व्यवस्था की गई। इस मौके पर गुरुदेव अवधूत छबीलेराम ने महाप्रभु के त्याग, तपस्या, करुणा और मानव सेवा से जुड़े जीवन दर्शन को याद किया। समारोह में दूर-दराज से आए सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।