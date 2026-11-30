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उन्होंने कहा कि नेपाल भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है। भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से नेपाल का सदियों पुराना रिश्ता है। नेपाल के लोग गुरु गोरखनाथ की पूजा करते हैं और वहां उनका मंदिर भी है। राम और सीता के समय से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध बने हुए हैं। अयोध्या से जनकपुर तक रेल सेवा भी इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है।डॉ. थापा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों से नेपाल भी सीखना चाहता है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीक का आदान-प्रदान बढ़ने से विकास के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल में शामिल अन्य सदस्यों का परिचय भी कराया। इस दौरान नेपाल के प्रतिनिधिमंडल में कल्चर काउंसलर छवि लाल सुबेदी और काउंसलर पब्लिक अफेयर्स एसएसपी प्रकाश मल्ल भी शामिल रहे।निवेश और व्यापार में साझेदारी बढ़ाने पर जोरडॉ. थापा ने कहा कि भारत नेपाल में विदेशी निवेश करने वाला प्रमुख देश है। दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नेपाल के चौधरी ग्रुप की भारत के कई राज्यों में औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें हरियाणा, असम, सिक्किम और कोलकाता सहित अन्य स्थान शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय आईटी कंपनियों में भी नेपाली प्रतिभाओं और निवेश की भागीदारी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक विचारों, तकनीक और निवेश का आदान-प्रदान बढ़ाने की जरूरत है। इससे न केवल आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे।