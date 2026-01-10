फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Youth injured after being hit by tractor-trolley

Gorakhpur News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से युवक घायल

Sun, 01 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Youth injured after being hit by tractor-trolley
पाली। सहजनवां थाना क्षेत्र के कोदरी गांव निवासी हर्ष (18) शुक्रवार दोपहर पाली नहर चौराहे के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली ठर्रापार ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हर्ष बाइक से पाली नहर चौराहे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में हर्ष के चेहरे और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। चिकित्सकों के अनुसार कमर की हड्डियों में अधिक चोट होने के कारण उनकी स्थिति चिंताजनक बनी है। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed