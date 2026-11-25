Gorakhpur News: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:31 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:31 AM IST
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गोला। कस्बे के वार्ड संख्या 10 अतरौला में एक स्कूल के पीछे मकान की छत पर गए युवक की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, वार्ड में अंकित तिवारी मकान बनवाकर रहते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि मकान में अस्पताल भी संचालित होता है। करीब एक सप्ताह पहले बाराबंकी जिले के बहरामघाट क्षेत्र के गणेशपुर निवासी दीपक अग्रवाल (28) पुत्र जगदीश अग्रवाल अस्पताल का काम सीखने के लिए यहां आए थे। बताया गया कि सुबह दीपक किसी काम से छत पर गए थे। इसी दौरान मकान के बरजे से कुछ दूरी पर गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दीपक दो भाइयों में बड़े थे और अविवाहित थे। सीओ गोला दरवेश कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही परिजन को सूचना दे दी गई है।
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जानकारी के अनुसार, वार्ड में अंकित तिवारी मकान बनवाकर रहते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि मकान में अस्पताल भी संचालित होता है। करीब एक सप्ताह पहले बाराबंकी जिले के बहरामघाट क्षेत्र के गणेशपुर निवासी दीपक अग्रवाल (28) पुत्र जगदीश अग्रवाल अस्पताल का काम सीखने के लिए यहां आए थे। बताया गया कि सुबह दीपक किसी काम से छत पर गए थे। इसी दौरान मकान के बरजे से कुछ दूरी पर गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दीपक दो भाइयों में बड़े थे और अविवाहित थे। सीओ गोला दरवेश कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही परिजन को सूचना दे दी गई है।
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