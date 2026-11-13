विश्व दयालुता दिवस: कोई बिछड़ों को मिला रहा अपनों से, कोई गरीब बच्चों को दे रहा शिक्षा...समाज के लिए बने मिसाल

राजेंद्रनगर पूर्वी निवासी विजय शंकर त्रिपाठी वर्ष 2018 से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं। मूल रूप से सिद्धार्थनगर के बांसी क्षेत्र के जीवां गांव के रहने वाले विजय ने गरीब और अनाथ बच्चों को संसाधनों के अभाव में पढ़ाई से वंचित देखा तो उनकी मदद का संकल्प लिया। उन्होंने शिक्षकों और जागरूक लोगों से प्रतिदिन एक घंटा बच्चों को पढ़ाने की अपील की। धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए और अब तक करीब 500 विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा व शैक्षणिक सहयोग मिल चुका है। विजय ने बताया कि कई परिवारों में नशे की लत, घरेलू हिंसा और जागरूकता की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसे परिवारों को समझाना भी उनके प्रयास का हिस्सा है। इस काम में उन्हें लोगों के दान और अपने संसाधनों से आर्थिक सहयोग मिलता है। उनका कहना है कि कोई बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे, यही उनका उद्देश्य है।

