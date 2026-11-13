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Gorakhpur News: टोल प्लाजा पर दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल, छह किशोर पकड़े गए

Fri, 13 Nov 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:51 AM IST
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The incident took place on the night of November 9 at the Jungle Kauria toll plaza, located on the Gorakhpur-Sonauli road.
- गोरखपुर-सोनौली मार्ग स्थित जंगल कौड़िया टोल प्लाजा पर 9 नवंबर की रात हुई थी घटना
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- चिलुआताल से शुरू हुआ विवाद टोल प्लाजा तक पहुंचा, बाल सुधार गृह भेजे गए बाल अपचारी

जंगल कौड़िया (गोरखपुर)। पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कौड़िया टोल प्लाजा पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। नौ नवंबर की रात करीब 12:30 बजे हुई घटना के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें युवक लात-घूंसों, कुर्सियों और बाइक के लेगगार्ड से मारपीट करते दिख रहे हैं। मामले में पुलिस ने छह किशोरों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया।
स्थानीय लोगों के अनुसार, विवाद की शुरुआत चिलुआताल थाना क्षेत्र में हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों के युवक जंगल कौड़िया टोल प्लाजा पर पहुंच गए और मारपीट करने लगे। इसी दौरान गश्त कर रही पुलिस को देखकर आरोपी मौके से भाग निकले। मामले में पीपीगंज के हनुमंत नगर निवासी राहुल जायसवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नौ नवंबर की रात वह अपने मित्र सोनू यादव और ताहिर के साथ टोल प्लाजा के पास एक चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान चार पहिया और दोपहिया वाहनों से करीब 15 से 20 लोग पहुंचे और बिना किसी वजह के गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे राहुल को भी जमीन पर पटककर बाइक के लेगगार्ड और लोहे की रॉड से पीटा गया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान हो गए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। राहुल की तहरीर पर पीपीगंज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सीओ कैंपियरगंज अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि छह किशोरों को पकड़ा गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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तीन वीडियो में दिखी मारपीट की अलग-अलग तस्वीरें
घटना के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। आठ सेकंड के वीडियो में कुछ लोग लात-घूंसों और कुर्सी से मारपीट करते दिख रहे हैं। वहीं, 29 सेकंड के वीडियो में युवक लेगगार्ड और कुर्सी लेकर आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। जबकि तीसरे एक मिनट 28 सेकंड के वीडियो में टोल प्लाजा पर कुछ युवक खड़े होकर बातचीत करते दिखते हैं। इसी दौरान एक कार पहुंचती है, जिसमें से पांच युवक उतरते हैं और मारपीट में शामिल हो जाते हैं। वीडियो में एक युवक बाइक का लेगगार्ड और कई अन्य कुर्सियां लेकर हमला करते दिखाई दे रहे हैं।
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मेहंदरिया गैस एजेंसी के पीछे से पकड़े गए किशोर
पीपीगंज पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। बृहस्पतिवार 12 नवंबर को पुलिस ने मेहंदरिया गैस एजेंसी के पीछे से छह किशोरों को पकड़ा। सभी चिलुआताल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें किशोर न्यायालय में पेश किया, जहां से बाल सुधार गृह भेज दिया गया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
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