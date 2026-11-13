Gorakhpur News: कार्रवाई नहीं होने पर भड़के अधिवक्ता, गोरखपुर-देवरिया मार्ग किया जाम

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- 40 मिनट तक दोनों लेन पर ठप रहा आवागमन, प्राथमिकी दर्ज करने के आश्वासन पर माने अधिवक्ताखोराबार। महिला अधिवक्ता की शिकायत पर खोराबार थाने में कार्रवाई नहीं होने से नाराज सैकड़ों अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार शाम सूबा बाजार कस्बे में गोरखपुर-देवरिया मार्ग जाम कर दिया। पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट भानु प्रताप पांडेय और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमित मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 40 मिनट तक सड़क की दोनों लेन पर आवागमन बाधित रहा। थाना प्रभारी द्वारा आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आश्वासन पर अधिवक्ताओं ने जाम समाप्त किया।जानकारी के अनुसार, जंगल सिकरी उर्फ खोराबार निवासी अधिवक्ता निधि यादव बृहस्पतिवार दोपहर कुछ अधिवक्ताओं के साथ खोराबार थाने पहुंचीं और तहरीर दी। उनका आरोप है कि बुधवार को वह खोराबार उर्फ सूबा बाजार स्थित अपनी पैतृक जमीन पर निर्माण कार्य करा रही थीं। इसी दौरान एक अस्पताल का मैनेजर करीब 20 अज्ञात लोगों के साथ वहां पहुंचा।आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज और मारपीट की तथा निर्माण कार्य बंद कर जमीन खाली करने की धमकी दी। इसके बाद निर्माण कार्य भी ध्वस्त कर दिया। महिला अधिवक्ता का कहना है कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने के बाद पुलिस दोपहर से शाम तक कार्रवाई के नाम पर उन्हें बैठाए रही, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता थाने पहुंच गए। कार्रवाई में देरी से नाराज होकर उन्होंने सूबा बाजार कस्बे में गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पहुंचे खोराबार थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने अधिवक्ताओं को समझाया और आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब 40 मिनट से चला जाम समाप्त हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान मनीष यादव, पंकज यादव, गोविंद उपाध्याय, मकदूल हसन, अरविंद यादव, पूर्व कोषाध्यक्ष नफीस अख्तर, अनिता शर्मा और पवन गौड़ समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे।