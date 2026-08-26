Gorakhpur News: चाकू के बल पर महिला से लूट, झुमका नोचने में कान कटा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:51 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:51 AM IST
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सहजनवां। खेत में निराई कर रही महिला को मंगलवार दोपहर बाइक सवार दो बदमाशों ने चाकू के बल पर लूट लिया। बदमाश महिला के दोनों कानों से झुमके, गले से मंगलसूत्र और नाक की कील लूटकर भाग गए। झुमका नोचने के दौरान महिला का कान कट गया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
टिकरिया खोर निवासी अर्जुन कन्नौजिया की पत्नी शीला देवी दोपहर में गांव के बाहर पोखरे के किनारे स्थित खेत में निराई कर रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे। बाइक सड़क किनारे खड़ी करने के बाद दोनों पोखरे की तरफ गए और महिला के पास पहुंच गए। आरोप है कि बदमाशों ने अचानक महिला को खेत में गिरा दिया। एक बदमाश ने उनकी गर्दन पर चाकू लगा दिया, जबकि दूसरे ने दोनों कानों से झुमके नोच लिए। इसके बाद मंगलसूत्र और नाक की कील लूट ली। झुमका नोचने से महिला के कान कट गया।
दोनों बदमाशों के भागने पर महिला ने शोर मचाया तो ग्रामीण जुट गए। सूचना पर क्षेत्राधिकारी गीडा आभा सिंह और थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्र मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है। सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि बदमाशों की तलाश की जा रही है।
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टिकरिया खोर निवासी अर्जुन कन्नौजिया की पत्नी शीला देवी दोपहर में गांव के बाहर पोखरे के किनारे स्थित खेत में निराई कर रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे। बाइक सड़क किनारे खड़ी करने के बाद दोनों पोखरे की तरफ गए और महिला के पास पहुंच गए। आरोप है कि बदमाशों ने अचानक महिला को खेत में गिरा दिया। एक बदमाश ने उनकी गर्दन पर चाकू लगा दिया, जबकि दूसरे ने दोनों कानों से झुमके नोच लिए। इसके बाद मंगलसूत्र और नाक की कील लूट ली। झुमका नोचने से महिला के कान कट गया।
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दोनों बदमाशों के भागने पर महिला ने शोर मचाया तो ग्रामीण जुट गए। सूचना पर क्षेत्राधिकारी गीडा आभा सिंह और थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्र मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है। सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि बदमाशों की तलाश की जा रही है।
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