खोराबार थाना क्षेत्र के करमहिया में शनिवार सुबह सड़क हादसे में 34 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह सब्जी के खेत की देखरेख करने जा रहा था। फोरलेन पार करते समय गोरखपुर से कुशीनगर की ओर जा रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। घर में 25 नवंबर को छोटे भाई की शादी होनी है, जिसकी तैयारियों के बीच यह हादसा हो गया।

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