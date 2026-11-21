गोरखपुर: मातम में बदलीं शादी की खुशियां, सब्जी के खेत जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने रौंदा मौत
विश्वनाथ निषाद खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। 25 नवंबर को उनके छोटे भाई लहौर की शादी होनी है। हादसे के बाद पत्नी और अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
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खोराबार थाना क्षेत्र के करमहिया में शनिवार सुबह सड़क हादसे में 34 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह सब्जी के खेत की देखरेख करने जा रहा था। फोरलेन पार करते समय गोरखपुर से कुशीनगर की ओर जा रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। घर में 25 नवंबर को छोटे भाई की शादी होनी है, जिसकी तैयारियों के बीच यह हादसा हो गया।
फोरलेन पार करते समय अज्ञात वाहन मारी टक्कर
जानकारी के अनुसार, सिकटौर करमहिया निवासी विश्वनाथ निषाद पुत्र स्व. रामलालचंद्र शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे घर से कुछ दूरी पर स्थित अपने सब्जी के खेत में जा रहे थे। वह फोरलेन पार कर रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची खोराबार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है।