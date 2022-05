{"_id":"627a042b25b18e72c90ec237","slug":"water-vending-machines-closed-due-to-non-payment-of-license-fee-and-electricity-bill","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर रेलवे स्टेशन: सस्ते दाम पर ठंडे पानी के इंतजार में कहीं बीत न जाए गर्मी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 10 May 2022 11:51 AM IST