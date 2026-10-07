Gorakhpur News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने व लोन की जानकारी लेने पहुंचे लोग

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माया बाजार निवासी अरविंद गुप्ता व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण की जानकारी लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण लेना चाहते हैं और शिविर में आवेदन की प्रक्रिया समझने आए हैं। आरके श्रीवास्तव ने भी ऋण लेने के लिए आवेदन और प्रक्रिया की जानकारी ली। वहीं प्रिंस कुमार गुप्ता मतदाता सूची में नाम में हुई गलती ठीक कराने पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से समस्या का समाधान हो जाए तो काफी सहूलियत होगी। विकास नगर निवासी मयंक नया मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए पहुंचे और नाम जुड़वाने के लिए आवेदन लिया।शिविर में गृहकर, एकमुश्त समाधान योजना, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार, राशन कार्ड, आय-जाति-निवास प्रमाणपत्र, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच, कन्या सुमंगला, पीएम स्वनिधि, ई-श्रम कार्ड, दिव्यांग कल्याण, बैंकिंग, बिजली और छत पर बागवानी से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं।दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग में 50 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और पांच लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। नगर निगम के कर विभाग में 58 आवेदन मिले और 5,28,928 रुपये राजस्व जमा हुआ। डूडा में पीएम स्वनिधि की पहली किस्त के लिए 25 आवेदन मिले और पांच लोगों को ऋण वितरित किया गया। मतदाता केंद्र पर 14 नए पंजीकरण फाॅर्म भरे गए। आधार केंद्र पर 38 लोगों के कार्ड बनाए गए। श्रम विभाग में छह नए श्रमिकों का पंजीकरण और चार का नवीनीकरण हुआ। शिविर नौ अक्तूबर तक चलेगा। अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।