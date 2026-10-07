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Gorakhpur News: आईटीआई में पांचवें चरण के प्रवेश के लिए आवेदन शुरू

Wed, 07 Oct 2026 03:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:15 AM IST
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Applications open for the fifth phase of admissions in ITIs.
गोरखपुर। जिले के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सत्र 2026-27 के पांचवें चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। चौथे चरण के बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी छह अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के निर्देश के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे नया आवेदन कर सकते हैं। पहले से पंजीकृत अभ्यर्थियों को भी पांचवें चरण में नए विकल्प दर्ज करने का अवसर दिया गया है। अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के संस्थान और व्यवसाय का विकल्प वरीयता क्रम में भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 अक्तूबर की रात 12 बजे तक है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। आवेदन राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।
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