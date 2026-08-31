Gorakhpur News: जांच के बीच बिजली के 19 खंभे उखाड़ने पर हंगामा, भाजपा नेता से बदसलूकी

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मामले में पुलिस ने ठेकेदार संजय मद्धेशिया समेत पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सभासदों की शिकायत पर इस मामले की जांच चल रही है। शिकायत है कि नगर पंचायत पिपराइच से अगया गांव को जोड़ने वाली सड़क पर काफी समय पहले बिजली के 19 खंभे लगाए गए थे। इनकी गुणवत्ता और मानक पर सवाल खड़े किए गए थे। खंभों पर तार नहीं लगाए गए थे।अगया गांव निवासी व भाजपा नेता संघर्ष मणि उपाध्याय की तहरीर के अनुसार, रविवार सुबह करीब 10 बजे वह गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ लोगों को खंभे उखाड़ते देखा। कारण पूछने और इसका विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी गई।बिना अनुमति पोल उखाड़ना गंभीर मामलावार्ड-8 के सभासद प्रतिनिधि इस्राफील ने आरोप लगाया कि जांच में पकड़े जाने के डर से बिना अनुमति खंभे उखाड़े जा रहे थे। सरकारी कार्य में इस तरह हस्तक्षेप करने और जांच में बाधा डालने का प्रयास गंभीर मामला है। उन्होंने ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त कर कठोर कार्रवाई की मांग की है।