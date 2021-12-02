Gorakhpur News: खंभे में ट्रक ने मारी टक्कर, 25 हजार घरों की गुल हुई बिजली

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वहीं, आंबेडकर चौक पर बिजली के खंभे में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ी।जानकारी के अनुसार, नौसड़ के पास 33 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन के पोल में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। चालक ट्रक को पीछे कर रहा था। इसी दौरान ट्रक पोल से टकरा गया, जिससे पोल पर लगा क्रॉस आर्म तिरछा हो गया। इसके चलते नार्मल और लालडिग्गी उपकेंद्रों की आपूर्ति बाधित हो गई। दोनों उपकेंद्रों से जुड़े हजारों घरों में अंधेरा छा गया। सुबह पानी की आपूर्ति नहीं होने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई।उपभोक्ता रमेश ने बताया कि सुबह से बिजली नहीं रहने के कारण घर में पानी का संकट खड़ा हो गया। मोटर नहीं चलने से पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। जरूरी काम भी प्रभावित हुए। वहीं, आलोक ने बताया कि बिजली की बार बार आवाजाही से पूरे दिन परेशानी झेलनी पड़ी। बिजली आने की उम्मीद में लोग इंतजार करते रहे, लेकिन आपूर्ति सामान्य नहीं हो सकी। उधर, आंबेडकर चौक पर बिजली के पोल में आग लगने से काफी देर तक आपूर्ति बाधित रही। आग की लपटें उठती देख लोगों ने बिजली विभाग को सूचना दी। नगरीय विद्युत वितरण खंड टाउनहाल के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार भारती ने बताया कि ट्रक की टक्कर से 33 हजार वोल्ट की लाइन के खंभे का क्रॉसआर्म टेढ़ा हो गया था। उसे ठीक करा दिया गया है।